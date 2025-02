Auto contro ulivo sulla provinciale, giovane donna in codice rosso

MARUGGIO – Finisce fuori strada con l’auto che, dopo l’impatto con un ulivo, si ribalta. Brutto incidente per una 24enne alla guida della Fiat Grande Punto che, per cause ancora tutte da accertare, è andata a sbattere contro un albero a ridosso della carreggiata della Strada provinciale 130 che collega Sava e Maruggio, in provincia di Taranto.

Il sinistro si è verificato questa mattina, intorno alle 10. Sul posto, i carabinieri e un’ambulanza partita dalla postazione 118 di Torricella. La giovane, dopo aver ricevuto le prime cure, è stata poi condotto in ospedale, al Giannuzzi di Manduria, in codice rosso.

