Auto contro tir nel tarantino: due morti e due feriti gravi

Due morti e due feriti in condizioni disperate. È il bilancio del gravissimo incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di giovedì 19 settembre nei pressi di San Basilio, in provincia di Taranto.

Per cause in fase di accertamento, un tir (che traportava uva) e un’auto (Volvo) si sono scontrati sulla Strada Statale 100: il mezzo pesante è uscito di strada ribaltandosi, ma il conducente sarebbe rimasto illeso, mentre dei quattro occupanti dell’auto due sono morti (due donne) e due (un uomo e una donna) sono in gravissime condizioni. Entrambi sono stati trasferiti all’ospedale SS. Annunziata di Taranto. Un terzo ferito è stato portato all’ospedale San Pio di Castellaneta.

Sul posto i Carabinieri di Massafra e Mottola, 118, Vigili del Fuoco di Castellaneta, il magistrato Filomena Di Tursi e il medico legale, il dottor Chironi. (Foto Francesco Manfuso)

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO +++

