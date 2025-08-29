Auto contro albero a Fasano: cinque persone incastrate tra le lamiere

FASANO – Auto contro albero: è di cinque persone ferite, tutte trasportate in ospedale in codice rosso, il bilancio dell’incidente stradale registrato poco dopo le 14. Il sinistro si è verificato sulla ex strada statale 16 alle porte di Pezze di Greco, frazione di Fasano.
Sul posto, insieme al personale sanitario del 118, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Bari che, grazie a cesoie e divaricatori idraulici hanno estratto i cinque poveretti rimasti incastrati nelle lamiere dell’abitacolo. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico in entrambi sensi di marci fino al termine delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza.
