TARANTO – Poteva essere una tragedia.

Un’automobile, attorno alle 6 del mattino, è precipitata dal cavalcavia sopraelevato che si trova all’ingresso di Taranto in zona Ferrovia sfondando il guard rail e ed è planata giù sulla strada sottostante dopo un volo di una quindicina di metri. A bordo c’erano due giovani donne (una alla guida) e un uomo che secondo le prime informazioni non avrebbero riportato gravi conseguenze: nessuno rischierebbe la vita, la conducente avrebbe riportato le ferite più serie, due sarebbero in prognosi riservata.

La vettura, una Ford, è “atterrata” in modo perpendicolare attutendo il colpo e salvando, probabilmente, la vita degli occupanti. Sul posto, oltre ai sanitari per i soccorsi, sono giunti anche i Carabinieri che dovranno verificare la dinamica del fatto. (foto di Francesco Manfuso)