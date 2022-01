FRANCAVILLA FONTANA – Per cause ancora in corso di accertamento, è rimasta incastrata con la sua auto tra le sbarre del passaggio a livello, poi superato in retromarcia distruggendo una delle stesse barriere. Nella rocambolesca manovra registrata, in serata, sul passaggio a livello di via Carosino, a Francavilla Fontana è rimasta coinvolta anche un’altra auto, raggiunta dai detriti. Per fortuna, danni solo lievi ai mezzi e incolumi conducenti e passeggeri. Meno bene, invece, è andata al macchinario: una delle barre del passaggio a livello si è infatti spezzata, finendo in strada. A quel punto, la circolazione dei treni è stata interrotta per qualche minuto per favorire la messa in sicurezza del tratto e la riparazione del meccanismo effettuata dagli operai delle Ferrovie.

La dinamica

Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della polizia locale della Città degli Imperiale. Dovranno essere i poliziotti del comando a rilevare, previe indagini, eventuali responsabilità ed accertare la dinamica del sinistro. Non è chiaro se l’incidente sia stato causato da un malfunzionamento del passaggio a livello o, piuttosto, ad una distrazione da parte dell’automobilista.

I precedenti

Non è la prima volta che, nella Città degli Imperiali, si verificano incidenti di questo tipo. Alle volte, purtroppo, con esiti persino drammatici. Più volte si è parlato di progetti atti all’eliminazione dei passaggi automatizzati, magari attraverso la costruzione di cavalcaferrovia, ma alle parole non sono mai seguiti fatti. Almeno a queste latitudini.