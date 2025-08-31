31 Agosto 2025

Auto a fuoco dopo lo schianto: tragedia sfiorata sulla provinciale

Michele Iurlaro 31 Agosto 2025
centered image

VILLA CASTELLI – È stata tirata fuori dall’auto poco prima che il mezzo andasse a fuoco. Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi, domenica 31 agosto, sulla strada provinciale che collega Villa Castelli a Grottaglie dove, per cause tutte da accertare, una Fiat 500 guidata da una donna ha prima sbattuto contro un muretto e poi ha preso fuoco. Per fortuna, la conducente è stata tirata fuori dall’abitacolo in fiamme da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno soccorso la signora prima dell’arrivo del 118. Sul posto, anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Villa Castelli. La donna, ferita, è stata trasportata in ospedale.  

