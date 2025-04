Autismo, Osmairm apre nuovi ambulatori a Laterza e Taranto

TARANTO – In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, Osmairm rafforza il proprio impegno annunciando l’apertura di nuovi presìdi ambulatoriali dedicati al trattamento del disturbo dello spettro autistico per bambini in età prescolare (0-5 anni) e scolare (6-11 anni).

Dal 2 aprile 2025 saranno attivi

• a Laterza, un modulo per l’autismo prescolare in via Cappuccini 9

• a Taranto, due moduli, uno per l’età prescolare e uno per l’età scolare, in via Generale Giuseppe Messina.

Ogni centro sarà dotato di un’équipe multiprofessionale composta da logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità, educatori sanitari, terapisti occupazionali, psicologi e un medico neurologo. L’approccio interdisciplinare garantirà una presa in carico strutturata, personalizzata e in coordinamento con il Centro Autismo Territoriale (CAT) e l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL di Taranto.

«Siamo orgogliosi di questo traguardo – afferma l’amministratrice Clemy Pentassuglia – che rappresenta un concreto passo avanti nell’offerta di terapie mirate e servizi di qualità per i bambini e le famiglie del territorio».

Con questa iniziativa, Osmairm conferma il proprio ruolo di riferimento nel campo della riabilitazione e del supporto alle disabilità, contribuendo a costruire una rete sempre più solida e inclusiva.

