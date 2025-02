Aumentano le aggressioni contro la Polizia: 2.695 nel 2024

L’aggressività nei confronti delle forze di polizia si è confermata elevata anche nel 2024. A sottolinearlo è l’Osservatorio dell’Asaps (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale), che analizza i dati sulle violenze subite dagli agenti durante i controlli su strada. L’ultimo episodio, avvenuto in Piemonte, ha visto due agenti della Polstrada colpiti a martellate da un giovane, evidenziando un fenomeno in preoccupante crescita.

Secondo il report dell’Osservatorio “Sbirri Pikkiati”, nell’anno appena trascorso si sono verificati 2.695 attacchi fisici con lesioni refertate al pronto soccorso, dieci in più rispetto al 2023. Il corpo più colpito è la Polizia di Stato, con 1.226 aggressioni (44,3% del totale), seguita dall’Arma dei Carabinieri con 1.143 episodi (41,3%) e dalla Polizia Locale, che registra una riduzione di casi rispetto all’anno precedente, passando al 8,5% del totale (235 attacchi). Il restante 5,9% ha riguardato altri corpi di polizia.

La distribuzione geografica degli episodi evidenzia una maggiore concentrazione nelle regioni del Nord (44,5%), seguite dal Sud (29,6%) e dal Centro Italia (25,9%). Preoccupante è anche il dato sulla provenienza degli aggressori: in 971 casi (36%) si trattava di cittadini stranieri. Ancora più allarmante è l’incidenza di aggressioni compiute da persone in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe, che sono passate dal 28% del 2023 al 41% nel 2024 (1.105 episodi). Inoltre, in 418 attacchi (15,5%) gli aggressori hanno fatto uso di armi proprie o improprie, tra cui bastoni, oggetti contundenti o addirittura veicoli utilizzati per investire gli agenti.

Di fronte a questa escalation di violenza, il presidente dell’Asaps, Giordano Biserni, lancia un allarme: “L’opinione pubblica non è sufficientemente informata su questa situazione, e la politica stessa sembra non averne una percezione chiara. L’interpretazione delle leggi spesso penalizza il lavoro delle forze dell’ordine, creando un clima di demotivazione tra gli operatori. Ma a preoccuparsi di questa violenza dovrebbero essere prima di tutto i cittadini: dopo la barriera delle divise, siamo noi le potenziali vittime di un’aggressività sempre più dilagante e, di fatto, quasi impunita. La nostra solidarietà va a tutti gli agenti che svolgono con correttezza il loro difficile compito”.

Un monito chiaro che invita a una riflessione più ampia sul rispetto dell’autorità e sulla sicurezza collettiva.

