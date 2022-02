FOGGIA – Inaugurata stamani presso il Palazzo di Giustizia di Foggia, l’Aula Ascolto Minori, un progetto fortemente sostenuto e finanziato dal Club per l’UNESCO di Foggia in collaborazione con la Federazione Italiana medici pediatri della provincia, l’Ordine degli Avvocati e l’A.S.P. Maria Cristina di Savoia. L’aula sarà utilizzata per ascoltare i minori vittime di reati durante i processi in fase di indagini preliminari.