LATIANO – Quando un refuso si trasforma in uno splendido messaggio di auguri. È accaduto in via Torre a Latiano, dove sono comparsi alcuni striscioni augurali in odor di nuovo anno patrocinati dal Comune, ma evidentemente curati e finanziati dagli stessi commercianti che, a loro spese, hanno voluto addobbare le strade del centro abitato. Iniziativa lodevole che, però, si è scontrata con quello che sembra essere un classico strafalcione “made in Italy”. Alla faccia della scritta in inglese. E così, ecco che il classico Happy New Year – Felice anno nuovo – si è trasformato in uno strano HAPPY NEW HEAR, ovvero, concedendoci qualche licenza, FELICE NUOVO ASCOLTO.

Un messaggio fortissimo

Una bruttura? Tutt’altro. Al netto dell’errore – e noi, ogni giorno, ne commettiamo tantissimi – la traduzione dello slogan ci dona, probabilmente, il miglior augurio possibile per un 2022 caratterizzato dall’ascolto di chi ci sta accanto. Di chi, magari, non sempre ha voce. Un messaggio che, ne siamo certi, sarebbe piaciuto anche a John Lennon. E allora, speriamo che nessuno si offenda e, soprattutto, che gli striscioni “sbagliati” restino al loro posto, accompagnandoci nel migliore dei modi verso il nuovo anno. Buon ascolto a tutti. Magari, su Antenna Sud.