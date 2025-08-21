Audace Cerignola, Vitale ha firmato fino al 2028

Gaetano Vitale è un nuovo calciatore dell’Audace Cerignola. Reduce dall’esperienza alla Cavese, il centrocampista classe 2001 ha siglato un contratto triennale con il club ofantino, legandosi ai gialloblù fino al 30 giugno 2028. Nella scorsa stagione, Vitale ha collezionato 33 presenze con la maglia dei campani, siglando anche 3 reti e mettendo a referto 2 assist. Nel suo passato vanta anche esperienze tra le file di Sorrento, Gubbio, Seregno e Foggia.
