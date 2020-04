Audace Cerignola | Un ventilatore e due apparecchiature elettromedicali in dono agli ospedali

Condividi

La famiglia Grieco, proprietaria dell'Audace Cerignola, a sostegno della lotta al Coronavirus. Un ventilatore per il Centro Provinciale COVID di Foggia e due apparecchiature di ultimissima generazione per l’ospedale ‘Tatarella’ di Cerignola. È il gesto che la famiglia Grieco di Cerignola ha voluto compiere per sostenere la sanità pubblica pugliese nella lotta all’emergenza COVID-19.

“Siamo da sempre legati al nostro Territorio - dichiara Michele Grieco della New Grieco Srl, azienda che si occupa della grande distribuzione di prodotti per l’igiene personale e della casa, con l’insegna ProShop. Ho voluto, con la mia azienda, rendermi utile rispetto a questa importante partita che ci porta a riflettere sui veri valori della vita. Colgo l’occasione per ringraziare di cuore tutto il personale medico/sanitario e tutti i volontari, da settimane, chiamati ad un lavoro estenuante per salvaguardare la nostra salute. Forza, ce la faremo!”.

La New Grieco, grazie alla collaborazione di Regione Puglia, Protezione Civile, Asl Foggia, ospedale di ‘Tatarella’ di Cerignola, ha proceduto quindi alla donazione al fine di rafforzare il sistema sanitario locale in una delle provincie, come quella di Foggia, tra le più colpite dalla pandemia. Un particolare ringraziamento va rivolto al dott. Dario Galante, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione di Cerignola. L’azione intrapresa si aggiunge ad altre iniziative già messe in campo nelle scorse settimane.

Gli ‘Ospedali Riuniti’ di Foggia potranno disporre, quindi, di un ventilatore polmonare per la Terapia Intensiva mentre l’ospedale ‘Tatarella’ di due nuove apparecchiature: un pilot ed un ecografo. Due attrezzature utilissime sia per i pazienti Covid che per tutte le applicazioni cliniche in campo rianimatorio. Si tratta, infatti, di due strumenti altamente tecnologici, per funzionalità, dimensioni, praticità.