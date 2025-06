Audace Cerignola, ufficiale l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C

Primo tassello della stagione 2025/2026 per l’Audace Cerignola. Il club ofantino, attraverso una nota, ha reso nota l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Il primo passo per il club gialloblu che si augura di essere protagonista anche nella prossima stagione, dopo il secondo posto nella regular season del campionato appena concluso. Questo l’annuncio del club:

“La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver ricevuto il nulla osta dalla Co.Vi.So.C. e dalla Conmissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi all’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al campionato di Serie C 2025/2026”.

