Audace Cerignola: trattative per Dabizas del Panathinaikos e Marson dell’Avellino

Un attaccante greco e un portiere dell’Avellino nel mirino dell’Audace Cerignola. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, gli ofantini avrebbero intavolato delle trattative per Athanasios Dabizas e Leonardo Marson. Dabizas, classe 2004, è attualmente di proprietà del Panathinaikos ed è seguito dal club pugliese. Marson, invece, è un estremo difensore degli irpini con cui nella scorsa stagione ha totalizzato 5 presenze.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author