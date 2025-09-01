Audace Cerignola, trattativa per Gambale del Pineto

Nuovo nome per l’attacco dell’Audace Cerignola. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il club ofantino sarebbe in trattativa per Diego Gambale del Pineto. Classe 1998, l’attaccante ha vestito le maglie di Montevarchi, Avellino, Montespaccato, Boreale e Lupa Roma.

