Audace Cerignola-Siracusa 3-1: successo in rimonta per gli ofantini

Il brivido prima che Cuppone risolva ogni problema, quella del “Monterisi” è la sua notte, altra doppietta personale che si aggiunge alla marcatura di Emmausso, decisivo al suo primo centro in gialloblù. Dopo due pareggi il Cerignola fa bottino pieno, 3-1 al Siracusa in una gara spumeggiante.

Il primo tempo

La cronaca parte con uno spavento che sa di déjà-vu al 5’, Greco sbaglia in fase di costruzione, come avvenuto due settimane fa contro il Picerno, Guadagni però grazia il portiere ofantino. Il Cerignola viene fuori dopo il quarto d’ora, tra 16’ e 18’ due gol identici annullati ad Emmausso per fuorigioco, decisioni di campo, in entrambi i casi, confermate dopo una breve revisione VAR. 32’, altro brivido, palla tesa di Guadagni, Contini la tocca quasi per caso cogliendo di sorpresa la difesa pugliese, sfera di un soffio a lato.

Al 34’ è Cuppone a sciupare il vantaggio, difesa siciliana ancora troppo alta, l’ex Pescara fugge via ma si fa ipnotizzare da Bonucci a tu per tu. L’attaccante avrà modo di farsi perdonare. Il terzo gol annullato al Cerignola per off-side giunge al 43’, sempre Cuppone protagonista, ma beccato oltre dall’Assistente 2 Spatrisano di Cesena. In pieno recupero Emmausso morbido per Russo che sottoporta manda fuori.

La ripresa

I gol arrivano tutti nella ripresa, al 52’, a sorpresa, passa il Siracusa: Pacciardi addomestica sugli sviluppi di un piazzato e scarica alle spalle di Greco per poi festeggiare con i circa cento tifosi giunti dalla lontana Sicilia. La reazione dell’Audace, però, è da grande squadra. 56’, Vitale finisce giù in area, Maiuri si gioca la card ma, dopo la revisione FVS, Aldi di Lanciano non ravvisa alcuna irregolarità.

Poco male, il pari giunge comunque al 58’: il lancio di Martinelli manda a vuoto la difesa siracusana, Cuppone scappa via e con decisione gonfia la rete. Al 61’ si riaffacciano gli ospiti con la punizione di Valente ben respinta da Greco. Il Cerignola è padrone del campo e al 76’ la ribalta, Vitale col goniometro per Emmausso che di testa inventa la rete del 2-1, prima firma gialloblù per l’ex Foggia, un gol bello quanto pesante.

Soltanto tre giri di lancette dopo Cuppone si ritrova ancora in uno contro uno, l’attaccante opta per lo scavetto ma è sfortunato, traversa piena. Il capocannoniere ofantino non si arrende e sigla la sua doppietta personale al 91’: Siracusa sbilanciato, Cuppone parte in velocità, dribbla anche Bonucci e fa partire la festa del “Monterisi”, quarto gol in tre gare, cinque in altrettante sfide se considerata anche la Coppa Italia. Per Maiuri primo sorriso in campionato, Cerignola tre Siracusa uno.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author