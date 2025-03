Cerignola, Salvemini: “Commessi piccoli errori ma ripartiti alla grande”

Nel successo dell’Audace Cerignola contro il Foggia vi è il marchio indelebile di Francesco Salvemini, autore del terzo gol degli ofantini. Intervistato da Antenna Sud, l’attaccante dei gialloblu ha esternato così tutta la propria gioia: “Credo che sia la mia stagione più prolifica. Sono contento per me e per i risultati della squadra, siamo felici e non molliamo di un centimetro. Ci aspettavamo una gara tosta, il Foggia non merita questa classifica. Abbiamo commesso dei piccoli errori ma siamo ripartiti alla grande. Abbiamo l’obbligo di fare prestazioni, mentre l’Avellino ha l’obbligo di vincere e ha più pressioni. Arrivati fin qui è giusto giocarcela e lo faremo fino alla fine”.

