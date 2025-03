Audace Cerignola, Raffaele: “Uniti per scrivere la storia”

Dopo un turno di ‘riposo’ per l’esclusione dal campionato del Taranto, l’Audace Cerignola torna in campo. Contro il Monopoli, gli ofantini cercheranno di tornare al successo dopo il passo falso col Crotone, in una sfida di vertice presentata così da Giuseppe Raffaele, allenatore dei gialloblu: “Il Monopoli ha disputato un campionato straordinario finora. Siamo due squadre con un gioco un po’ diverso. I biancoverdi sono molto compatti e sono bravi a ribaltare l’azione con tanti uomini. Noi abbiamo attitudini diverse e sarà una bella partita tra due squadre che hanno costruito una stagione sui propri princìpi di gioco. Affronteremo una squadra organizzata, tosta e pericolosa. Mancano sempre meno partite, questo campionato si deciderà nel rush finale. Tocca a noi portare il nostro percorso fino alla fine per riguadagnare il gradino che abbiamo perso”.

Indisponibili: “Abbiamo avuto due settimane per rimettere benzina e recuperare qualche acciaccato. Abbiamo qualche giocatore da valutare prima di domenica ma, esclusi Paolucci e Tascone, il resto del gruppo è disponibile. Da valutare Ligi perché devo cercare di avere tutti a disposizione a livello difensivo fino alla fine e ha avuto un piccolo fastidio. Martinelli ha recuperato”.

Centrocampo: “Siamo una squadra che ha fatto della prima aggressione la propria forza. Sono caratteristiche determinanti per il nostro campionato. Abbiamo due giocatori indisponibili per la prossima gara e dobbiamo trovare soluzioni. In queste due settimane abbiamo cercato di valutare giocatori che ci consentano di continuare così, anche adattabili”.

Il ritorno di Achik: “Per noi è fondamentale avere tutti i giocatori in salute. Bisogna avere tante frecce e schierarle nel momento giusto, dall’inizio o a gara in corso. Achik è arrivato quasi alla fine del proprio percorso religioso e darà il massimo. Abbiamo delle risorse in avanti, compreso il ritorno di Cuppone, il quale potrà darci un grande contributo. In queste cinque gare cercherò di sfruttare il massimo da ognuno”.

Il pubblico e l’ambizione: “Dobbiamo cercare di dare tutti il massimo. Siamo difronte ad una situazione che può essere storica, non dobbiamo creare negatività. Nel girone di ritorno abbiamo una media superiore ai due punti a partita, abbiamo perso dopo 17 partite e già da domenica cercheremo di tornare al successo. Non dobbiamo lasciare niente di intentato, siamo a cinque passi dalla possibilità di scrivere una storia magnifica. Non dobbiamo mollare di un centimetro, mi aspetto il massimo supporto dai tifosi e lo stadio pieno perché dovrà essere la nostra forza”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author