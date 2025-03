Audace Cerignola, McJannet convocato dall’Irlanda Under 21

La pausa nazionali è ormai alle porte. In queste ore, infatti, i commissari tecnici stanno sciogliendo le ultime riserve e stilando l’elenco dei convocati. Nessun dubbio, ormai, per il ct dell’Irlanda Under 21, il quale ha reso noti i giocatori selezionati per i prossimi impegni. Tra questi vi è anche il centrocampista dell’Audace Cerignola, Ed McJannet. Il calciatore, infatti, prenderà parte ai prossimi impegni della Nazionale Under 21 contro i pari età di Scozia e Ungheria.

