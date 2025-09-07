Audace Cerignola, Maiuri: “Vittoria difficile ma meritata”

Primo successo in campionato per l’Audace Cerignola. Contro il Siracusa, infatti, sono arrivati i primi tre punti stagionali per i gialloblu. Una vittoria commentata così dal tecnico degli ofantini Vincenzo Maiuri ai microfoni di Antenna Sud: “È stata una vittoria difficile, giunta al cospetto di una squadra molto particolare nel modo di giocare, ma meritata. Lo raccontano i tre gol annullati, la traversa e le diverse occasioni. Si tratta della terza reazione, dopo le partite con Verona e Picerno. Questo dimostra che la squadra sta bene insieme. Dobbiamo crescere, alcune volte paghiamo delle superficialità. Siamo partiti troppo offensivi ma lavoreremo anche su questo. Sono contento per Cuppone, è un ragazzo positivo ed è reduce da un infortunio importante. Quando le punte trovano il gol sono molto contento per loro, ora mi aspetto che anche gli altri si sblocchino al più presto. Sono felice anche per Michele (Emmausso, ndr), dobbiamo continuare a lavorare in questa mini-settimana prima della partita col Monopoli. Con Gambale siamo passati al 4-3-1-2, una volta passati in vantaggio siamo tornati al 3-5-2″.

