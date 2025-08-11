11 Agosto 2025

Vincenzo Maiuri, allenatore del Cerignola

Audace Cerignola, Maiuri: “Questa gara sia un punto di partenza”

Buona la prima per il nuovo Audace Cerignola targato Vincenzo Maiuri. Il gol di Cuppone, infatti, ha consegnato agli ofantini il passaggio del turno in Coppa Italia contro l’Avellino neopromosso in Serie B. Un successo commentato così dal tecnico dei pugliesi nel post gara: “La squadra ha fatto la partita che doveva fare, corta e compatta senza palla mentre in fase di possesso potevamo produrre qualcosa in più. Questa partita non deve illudere nessuno, altrimenti si rischierebbe di diventare presuntuosi. Lavoreremo su ciò che abbiamo sbagliato, abbiamo rischiato di subìre il gol dell’1-1 e ripartiremo da questi aspetti. Dovevamo chiudere prima la partita ma non ho visto tutta questa pericolosità da parte dell’Avellino. Sono molto contento di quanto fatto dalla mia squadra, questa partita non deve essere un punto di arrivo ma un punto di partenza. Era una partita importante perchè secondo me al Cerignola è stato tolto qualcosa lo scorso anno. Ho visto uno spirito di appartenenza anche da parte dei nuovi arrivati. Il passaggio del turno ci rende tutti felici ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra”.

