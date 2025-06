Audace Cerignola, incontro terminato con Raffaele: sarà risoluzione

Si è concluso pochi istanti fa l’incontro tra il Cerignola e Giuseppe Raffaele. Tutto lasciava presagire ad un addio e così sarà: le parti firmeranno la risoluzione del contratto. L’annuncio potrebbe giungere nella giornata di domani.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dopo l’incontro: “Siamo quasi arrivati alla risoluzione del contratto, mancano alcuni dettagli. Di comune accordo e con la solita grande stima abbiamo optato per questa soluzione. Lascio una piazza straordinaria, un ambiente familiare e una tifoseria che ci ha spinto tanto. Per me, quanto fatto lo scorso anno è un successo. Il rammarico è rimasto, potevamo raggiungere un traguardo eccezionale ma resta un successo. Grazie al presidente, alla dirigenza, al direttore, allo staff, ai giocatori, alla tifoseria e alla città. C’è un po’ di dispiacere ma era il momento per percorrere strade diverse. A breve saprò il mio futuro, c’è qualche trattativa in stato avanzato ma bisogna prima chiuderle”.

Raffaele potrebbe approdare alla Salernitana, club in pole per accoglierlo in panchina.

