Cerignola, presidente Grieco: “Ora affrontiamo sei finali”

Il successo nel derby contro il Foggia conferma le ambizioni dell’Audace Cerignola. Gli ofantini, primi nel Girone C di Serie C, vogliono lottare fino in fondo per la promozione, come dichiarato dal presidente Nicola Grieco ai microfoni di Antenna Sud: “È stata una gara molto equilibrata ma a mio avviso la squadra ha dominato in gran parte del match. Siamo felici e orgogliosi per la vittoria, ora andiamo spediti per la nostra strada. Mancano sei finali e ce la giocheremo con tutte. Sapevamo dell’esclusione della Turris, rispettiamo tutte le decisioni della Lega e andiamo avanti. Ci giocheremo questo campionato fino all’ultimo respiro, stiamo già facendo qualcosa di straordinario. Lo stadio? Bellissima cornice di pubblico, sono felice e soddisfatto di vedere tanta gente. Questa vittoria appartiene a tutto il pubblico cerignolano”.

