Audace Cerignola-Foggia, trasferta vietata ai tifosi ospiti

Tra le gare in programma nel turno infrasettimanale del Girone C di Serie C, spicca il derby tra la capolista Audace Cerignola e il Foggia. Al match, previsto per mercoledì 12 marzo alle 20:45, non potranno assistere i tifosi ospiti. Il Prefetto di Foggia, infatti, ha disposto la vendita dei tagliandi esclusivamente per i residenti nel Comune di Cerignola, come si legge nell’annuncio del club ofantino:

“Su disposizione del Prefetto di Foggia, la vendita dei biglietti potrà essere autorizzata per i soli residenti nel Comune di Cerignola”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author