Audace Cerignola-Foggia 3-2: un successo pesante degli ofantini

Le insidie c’erano tutte. Perché vedere cambiare la classifica a poche ore dal derby contro il Foggia, non è stato proprio il massimo. In più, la vittoria dell’Avellino sul Trapani poteva creare qualche stato d’ansia. E invece, l’Audace Cerignola supera 3-2 un buonissimo Foggia e si tiene il primo posto, mantenendo il punto di vantaggio sui biancoverdi. Un successo importantissimo da parte della squadra di Raffaele su quella di Zauri che nonostante il ko potrà ripartire da ottimi spunti.

Il primo tempo

Alla prima vera occasione, l’Audace Cerignola passa in vantaggio. Al 15’ è Capomaggio, servito da Achik a provarci da fuori: De Lucia si salva in corner. E proprio dalla bandierina che arriva il guizzo vincente di Visentin che beffa la difesa rossonera e fa esplodere il Monterisi. Audace Cerignola che prova ad approfittare del momento e poco prima della mezza sfiora il raddoppio. È ancora Capomaggio dalla distanza a provarci: ancora una volta, De Lucia dice di no. E nel miglior momento della squadra di Raffaele, arriva il pareggio del Foggia. Harakiri della difesa gialloblu, con Touho che non ne approfitta ma serve Tascone che stampa in rete. Gialloblu che non riescono a rispondere e rossoneri che vanno vicinissimi al sorpasso. Al 42’ è Tascone che per due volte ci prova ma deve arrendersi alle parate di Greco. Chance più clamorosa al 45’ quando Emmausso trova la conclusione da fuori: palla di pochissimo a lato.

Il secondo tempo

Ripresa che vede partire subito forte il Foggia che si rende pericoloso con Emmausso: palla che termina a lato. All’8’ l’Audace Cerignola trova il 2-1: ancora dagli sviluppi di calcio d’angolo, è Ligi che trova la zampata vincente in piena area. Il Foggia, però, non si dà per vinto e ci prova con Da Riva prima e Touho dopo, a sfiorare il nuovo vantaggio. La squadra di Raffaele, dimostra tutto il proprio cinismo e al 24’ trova il 3-1. Tutto nasce dal cross di Coccia che pesca in piena area Salvemini che stampa in rete. Poco dopo, è Capomaggio che prova il poker dalla distanza ma de Lucia ci arriva in due tempi. Il Foggia, però, ha l’abilità di rimanere in partita e alla mezzora trova il 3-2. Tutto nasce da un diagonale in piena area di Emmausso: Greco respinge ma Silvestro non sbaglia il tap-in per quello che sarà il risultato finale. Perché la squadra di Raffaele è brava a mettere in ghiaccio il match e a portare a casa tre punti fondamentali in vista dell’importante trasferta di Crotone di domenica pomeriggio.

Il tabellino

Audace Cerignola-Foggia 3-2

Reti: al 16′ pt Visentin (AC), al 32′ pt Tascone (F), al 8′ st Ligi (AC), al 24′ st Salvemini (AC), al 29′ st Silvestro (F).

Audace Cerignola (3-5-2): Greco, Romano (dal 1′ st Sainz-Maza), Visentin, Martinelli, Achik (dal 35′ st McJannet), Bianchini (dal 1′ st Ligi), Capomaggio, M. Tascone, Russo (dal 47′ st Nicolao), Volpe (dal 10′ st Coccia), Salvemini. A disposizione: Saracco, Fares, Santarcangelo, D’Andrea, Velasquez, Gonnelli, Cuppone, Ianzano, Carrozza. Allenatore: Raffaele.

Foggia (4-3-3): De Lucia, Silvestro, Salines, Dutu, Parodi (dal 20′ st Kiyine), Da Riva, S. Tascone (dal 40′ st Brugognone), Gala (dal 20′ st Orlando), Emmausso, Touho, Zunno. A disposizione: Perina, De Simone, Felicioli, Danzi, Marzupio, Pazienza. Allenatore: Zauri.

Arbitro: De Angeli di Milano.

Assistenti: Renzullo di Torre del Greco e Tomasi di Schio.

Quarto Ufficiale: Vergaro di Bari.

Note: Serata piovosa su Cerignola. Terreno di gioco in erba sintetica. Ammoniti: Achik, Martinelli (AC) e Dutu, Silvestro. Parodi (F). Corner: 6-1 per l’Audace Cerignola. Recupero: 1′ pt e 4′ st. Spettatori: 4500 circa con trasferta vietata ai tifosi del Foggia.

Rivivi il match

Cronaca secondo tempo

49′ – Finisce qui! Game over al Monterisi: è 3-2 per l’Audace Cerignola che mantiene il primo posto in classifica.

48′ – Ultimi scampoli di match al Monterisi.

47′ – Sostituzione Audace Cerignola: esce Russo, entra Nicolao.

47′ – Canovaccio del match che non cambia: Audace Cerignola che prova a chiuderla, giocando anche con il cronometro. Foggia che non riesce a trovare spunti.

45′ – Ci saranno 4 minuti di recupero.

43′ – Continua a spingere l’Audace Cerignola in questa fase finale del match. Foggia che sembra averne di meno rispetto agli avversari.

40′ – Sostituzione Foggia: esce Tascone, entra Brugugnone.

39′ – Sainz-Maza! Ci prova ancora l’Audace Cerignola! L’esterno prova un forte diagonale da fuori: De Lucia si rifugia in corner.

38′ – Audace Cerignola che prova a gestire in questa fase del match. Foggia che non riesce a trovare gli spunti giusti.

35′ – Sostituzione Audace Cerignola: esce Achik, entra McJannet,

31′ – Partita che sembrava apparentemente chiusa al Monterisi: il 3-2 di Silvestro riapre inevitabilmente i giochi.

29′ – Gol del Foggia! Silvestro riapre le speranze dei rossoneri! Emmausso si gira e prova un diagonale: Greco respinge, ma l’accorrente Silvestro non fallisce il più facile dei tap-in, stampando in rete e riaprendo la sfida del Monterisi: è 3-2 con 15 minuti più recupero davanti.

28′ – Capomaggio! Audace Cerignola pericoloso! Ci prova dal limite dell’area il centrocampista: De Lucia ci arriva in due tempi.

27′ – Ci prova Emmausso dalla distanza: nessun problema per Greco che blocca la sfera.

25′ – Tris che arriva proprio nel momento più importante della partita: proprio quando il Foggia provava a spingere, ecco che l’Audace Cerignola si dimostra cinico e trova il 3-1 che mette il match sui binari giusti.

24′ – Gol dell’Audace Cerignola! Arriva il tris dei gialloblu! Bel cross di Coccia al centro per Salvemini che in piena area trova il tocco decisivo: palla alle spalle di De Lucia e 3-1 per la squadra di Raffaele.

20′ – Doppia sostituzione Foggia: escono Parodi e Gala, entrano Orlando e Kiyine.

17′ – Ci prova ancora il Foggia! E’ ancora Touho a provarci: ottima deviazione di Greco.

15′ – Ci prova Achik su punizione: palla che non prende il giro giusto e termina alta.

13′ – Ammonito Parodi: altro giallo nel Foggia.

12′ – Clamorosa occasione per il Foggia: contropiede dei rossoneri con Da Riva che decide di fare tutto da solo, evitando Touho, e calciando non benissimo: palla a lato.

10′ – Sostituzione Audace Cerignola: esce Volpe, entra Coccia

9′ – Un po’ come nel primo tempo: nel migliori momento del Foggia, ecco che l’Audace Cerignola trova il nuovo vantaggio. Secondo rete in questo match, per la squadra di Raffaele, dagli sviluppi di calcio piazzato.

8′ – Gol dell’Audace Cerignola! Ligi riporta in vantaggio i gialloblu! Ancora una volta, da calcio d’angolo arriva il 2-1 della squadra di Raffaele. Ancora una volta dagli sviluppi di calcio piazzato: è Ligi che in piena area riesce a girare in rete, facendo esplodere il Monterisi.

6′ – Buonissimo impatto del Foggia in questa ripresa. I rossoneri sembrano essere ripartiti da dove hanno finito il primo tempo.

3′ – Emmausso! Foggia ancora pericoloso! Conclusione insidiosa dall’out sinistro: palla che termina di poco a lato.

0′ – Riprende il match al Monterisi: è cominciato il secondo tempo. Doppia sostituzione nell’Audace Cerignola: escono Bianchini e Romano, entrano Ligi e Sainz-Maza

Cronaca primo tempo

46′ – Termina qui il primo tempo: è 1-1 al Monterisi.

45′ – Foggia ad un passo dal vantaggio! Discesa solitaria di Touho che scappa via e riesce a servire Emmausso che ci prova: conclusione a fil di palo.

45′ – Ci sarà un minuto di recupero!

42′ – Doppio miracolo di Greco! Foggia ad un passo dal vantaggio! Ci prova subito Tascone che chiama all’intervento il portiere di casa, poi Touho non riesce ad approfittarne. Ci riprova Tascone ma questa volta Greco di rifugia in corner.

40′ – Ultimi 5 minuti al Monterisi.

36′ – Ammonito Martinelli nella fila dell’Audace Cerignola.

34′ – Proprio nel miglior momento della squadra di Raffaele arriva il pareggio del Foggia. Però, grandi responsabilità della difesa gialloblu che ha regalato il pallone dell’1-1 agli avversari.

32′ – Gol del Foggia! Arriva il pareggio al Monterisi! Suicidio della difesa dell’Audace Cerignola: Touho non approfitta ma serve Tascone che riesce a stampare in rete, realizzando l’1-1.

30′ – Audace Cerignola ancora pericoloso! Altro corner di Achik: palla insidiosa in area. A fatica, Salines riesce a liberare senza non pochi problemi.

29′ – Capomaggio! Audace Cerignola vicino al raddoppio! Gran conclusione del numero 5 da fuori: De Lucia si distende deviando la sfera.

28′ – Ci prova Achik da fuori: conclusione che non crea problemi a De Lucia che blocca senza problemi.

24′ – Buonissimo intervento di Dutu che anticipa Tascone che era pronto a ricevere un ottimo pallone di Achik.

21′ – Espulso, dalla panchina anche Elio Di Toro, direttore sportivo dell’Audace Cerignola per proteste.

20′ – Ammonito Dutu nelle fila rossonere. E pochi secondi dopo tocca anche ad Achik ricevere un giallo piuttosto pesante: era diffidato, salterà il match contro il Crotone di domenica.

19′ – Prova la risposta il Foggia. La squadra di Zauri, però, non riesce ad incidere in questa fase.

17′ – Match che si sblocca alla prima vera occasione: prima la fucilata da fuori di Capomaggio, poi il guizzo di Visentin che sblocca il derby.

16′ – Gol dell’Audace Cerignola! Si sblocca il match al Monterisi! Corner battuto da Achik con Visentin che beffa la difesa rossonera e stampa alle spalle di De Lucia per il vantaggio gialloblu.

15′ – Capomaggio! Prima chance per l’Audace Cerignola! Intuizione di Achik che pesca Capomaggio che da fuori ci prova: gran conclusione deviata da De Lucia in corner.

13′ – Volpe prova un tiro-cross che non sorprende De Lucia. Palla che termina sul fondo

10′ – Pochissime emozioni finora al Monterisi. Sicuramente la posta in palio è alta per entrambe.

7′ – Ci provano i padroni di casa: punizione dalla trequarti di Achik che prova la conclusione a giro. Capomaggio prova ad alzarla di testa: palla alta sopra la traversa.

5′ – Audace Cerignola che prova a fare la partita in questo avvio. Foggia che agisce di rimessa.

2′ – Primo corner del match: è in favore dell’Audace Cerignola.

0′ – Partiti! E’ cominciata Audace Cerignola-Foggia allo stadio Monterisi.

Le formazioni ufficiali

Confermato il 3-5-2 in casa Audace Cerignola con il tandem offensivo guidato da Volpe e Salvemini. Raffaele, si affida anche anche ad Achik sulla corsia destra. Risponde, invece, con un 4-3-3 il Foggia di Zauri con Emmausso che dovrebbe essere il “falso nueve” nel tridente del tecnico rossonero.

Così in campo

Audace Cerignola (3-5-2): Greco, Romano, Visentin, Martinelli, Achik, Bianchini, Capomaggio, M. Tascone, Russo, Volpe, Salvemini. A disposizione: Saracco, Fares, Coccia, Ligi, Santarcangelo, D’Andrea, Sainz-Maza, Velasquez, Gonnelli, McJannet, Cuppone, Nicolao, Ianzano, Carrozza. Allenatore: Raffaele.

Foggia (4-3-3): De Lucia, Silvestro, Salines, Dutu, Parodi, Da Riva, S. Tascone, Gala, Emmausso, Touho, Zunno. A disposizione: Perina, De Simone, Felicioli, Danzi, Marzupio, Brugognone, Pazienza, Kiyine. Allenatore: Zauri.

Arbitro: De Angeli di Milano.

Assistenti: Renzullo di Torre del Greco e Tomasi di Schio.

Quarto Ufficiale: Vergaro di Bari.

Gentili lettori di antennasud.com, buona sera dello stadio Monterisi di Cerignola e benvenuti alla diretta testuale di Audace Cerignola-Foggia, derby della Capitanata, valido per la trentunesima giornata del Girone C di Serie C che vi racconteremo minuto per minuto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author