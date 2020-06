Audace Cerignola | Feola aspetta fino a lunedì, poi valuterà Casarano

Condividi

Qualche altro giorno di tempo e poi Vincenzo Feola prenderà la sua decisione. L’allenatore di Somma Vesuviana non ha più intenzione di attendere oltre perché in effetti non arrivano notizie da Cerignola. Il campionato è fermo e la possibilità di ripescaggio è ridotta al lumicino. La famiglia Grieco però non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sul futuro del club, secondo indiscrezioni però il progetto non sarà più altisonante come negli ultimi 2 anni, anzi c’e’ chi parla addirittura di disimpegno. Un allenatore però non può andar dietro ai rumors e per cui ha scelto di attendere ancora un po’ ma non troppo. Qualora lunedì prossimo non dovessero giungere novità Feola potrebbe decidere di accasarsi a Casarano. Già proprio dove attualmente c’è Dino Bitetto. Ironica davvero la sorte qualora questo matrimonio si dovesse celebrare. Feola seguirebbe la scia del tecnico barese il quale al momento sembrerebbe sicuro della riconferma in rossazzurro. Nelle ultime ore pero’ qualcosa sta cambiando. Perché il disimpegno di Feola starebbe allettando il club salentino, che avrebbe contattato il tecnico campano. Insomma la prossima potrebbe esser una settimana calda per le panchine pugliesi.