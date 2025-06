Cerignola, è addio con Romano: ufficiale trasferimento al Benevento

La notizia, nell’aria già da diversi giorni ormai, adesso è divenuta ufficiale: Raffaele Romano è un nuovo calciatore del Benevento. Il difensore classe 2005 dice così addio all’Audace Cerignola, club nel quale nella scorsa stagione ha raggiunto le semifinali playoff. Contratto triennale fino al 30 giugno del 2028 per lui e annuncio da parte della società campana: raggiunge in giallorosso l’altro ex ofantino Salvemini.

