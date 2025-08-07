Audace Cerignola, Di Toro: “Tascone? Serve una risposta. Russo potrebber restare, Petermann è lontano”

Un mercato senza sosta, che richiede lucidità, tempestività e continui aggiustamenti. Lo sa bene Elio Di Toro, direttore sportivo dell’Audace Cerignola, intervenuto ai microfoni di Speciale Calciomercato su Antenna Sud per fare il punto sulle trattative in corso e sulla ricostruzione del nuovo progetto gialloblù.

“È un periodo particolarmente intenso, non si finisce mai. Appena termina il campionato, già il giorno dopo bisogna iniziare a programmare il successivo. È pesante, non solo per me, ma per tutti quelli che lavorano in questo ambiente”, ha spiegato Di Toro, sottolineando le difficoltà e la pressione di un’estate importante per il futuro del club.

Il ds ha poi tracciato un primo bilancio: “Dobbiamo ancora completare la rosa, siamo sicuramente contenti per aver fatto qualche operazione. E’ necessario anche sfoltire qualcosa per mantenere gli equilibri. Abbiamo ottimizzato con delle cessioni perché era necessario in questo momento, visto anche il campionato disputato durante la scorsa stagione. Era giusto realizzare un valore economico che permettesse alla società di reinvestire e portare avanti un percorso con continuità senza grandi sacrifici, perché il mio presidente li fa. Sono diversi anni che investe, ma c’è anche un momento in cui bisogna ristabilire degli equilibri”.

Con il cambio in panchina e l’arrivo di mister Maiuri, l’Audace punta su una nuova identità: “Siamo ripartiti da uno zoccolo duro, di giocatori che stanno trascinando e cercando di far integrare i nuovi. In alcune posizioni di campo ci sono delle lacune in virtù di alcune partenze. Stiamo lavorando affinchè questo completamento avvenga il più velocemente possibile”.

Capitolo Tascone : “O dentro o fuori”

Una delle situazioni più urgenti riguarda Tascone, accostato alla Salernitana: “Siamo arrivati ad un punto in cui non si può attendere più nessuno. Ho parlato con il giocatore oggi. Se tra qualche giorno non abbiamo novità, Tascone non si muoverà da Cerignola. Noi dobbiamo anche completare una squadra e ho bisogno di sapere su chi contare”.

Russo-Cosenza, Di Toro: “Troppa confusione attorno a lui”

Si è parlato a lungo anche di Russo in ottica Cosenza: “Fabio Lupo mi ha chiesto dei giocatori, ma situazioni concrete non sono state realizzate. Credo sempre che bisogna stare attenti quando si parla di mercato, è troppo semplice fare confusione nella testa dei giocatori che vanno dietro a delle dinamiche giornalistiche. Nel caso di Russo si è parlato un po’ tanto e mi ha dato anche un po’ fastidio sinceramente. Sa che questa è casa sua e sono diversi anni che sta con noi. Credo che alla fine accadrà di nuovo”.

Sulle ulteriori uscite: “Abbiamo stabilito dei valori ad alcuni giocatori a fine campionati. Se fossero arrivate delle richieste corrispondenti al valore da noi attribuito, saremmo partiti da quest’ultimi. Come è già successo. Se le proposte non soddisfano le nostre richieste, non vanno via”.

Ruggiero e Zubereck : “Trattiamo. Valutiamo anche in base all’equilibrio della rosa”

Per Zak Ruggiero si profila un ritorno: “Stiamo trattando. Conosce bene l’ambiente e c’è la possibilità che possa tornare. Ci auguriamo di trovare una quadra”. Su Zubereck, invece, il ds si mostra più cauto: “E’ una caratteristica che io cerco, in virtù di un’eventuale ampliamento di quelle che sono le possibilità nella scelta delle caratteristiche. Abbiamo avanti tutti giocatori bravi. Lui potrebbe essere una possibilità. Non è detto che la facciamo anche per il conteggio complessivo di una squadra”.

Petermann , idea concreta ma non semplice

Infine, Di Toro conferma l’interesse per Davide Petermann: “Abbiamo parlato di lui, come di tanti altri giocatori che si cercando di sondare. Secondo il mio punto di vista, c’è un po’ di distanza. Bisognerà capire bene anche il Latina cosa pensa. In quel ruolo è giusto che uno pensi a mettere un giocatore importante: è giusto sostituire Capomaggio. Credo tanto in Moreso, bisognerà capire se c’è la pazienza di aspettare. Ha grandissime qualità, è una mia idea. Stiamo vivendo un momento in cui lo strascico della passata di stagione non è superato. Non si è ancora capito che stiamo ripartendo e quindi devo essere equilibrato nelle scelte e non dare una responsabilità eccessiva in alcuni ruoli”.

