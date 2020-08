Audace Cerignola | De Cristofaro per il terzo anno consecutivo in gialloblu

Condividi

Tre anni in gialloblu:Antonio De Cristofaro sposerà la causa Cerignola anche per la prossima stagione, la terza consecutiva. Una conferma importante per la mediana ofantina. Ci sara’ anche lui dunque nel ritiro di Palena in Provincia di Chieti (Abruzzo) dove la squadra si è appena trasferita e rimarrà fino alla prima settimana di settembre. In realtà De Cristofaro già da giorni si stava allenando con la squadra, ma solo nelle scorse ore il prolungamento del contratto e’ stato messo nero su bianco. Intanto a pochi giorni dalla sentenza del primo grado di giudizio sulla combine Picerno Bitonto il Gnola ha ufficializzato attraverso i propri canali di comunicazione che il club ha presentato un atto di intervento presso il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare della F.I.G.C. in merito al procedimento relativo alla gara che è stata disputata il 05.05.2019. Un atto dovuto per una società che piu’ di qualsiasi altra ha pagato per quella vittoria, vera o comprata del Picerno. C’era un’altra dirigenza, un altro allenatore un altro direttore sportivo, ma il neo presidente Caterino ha preso questa decisione per rispetto ad una piazza che nella scorsa infuocata estate 2019 ha sofferto calcisticamente più del dovuto con una promozione negata intanto da un primo posto soffiato e poi dalle stanze dei bottoni. Insomma il Cerignola pensa alla prossima stagione in serie d, ma si guarda anche alle spalle, perché l’eventuale danno morale e forse anche economico è giusto venga quantomeno valutato.