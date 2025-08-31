31 Agosto 2025

Foto: Audace Cerignola

Audace Cerignola, dall’Avellino arriva Gianmarco Todisco

Lorenzo Ruggieri 31 Agosto 2025
Con un comunicato ufficiale, l’Audace Cerignola ha ufficializzato l’arrivo di Gianmarco Todisco. Difensore classe 2002, Todisco approda in Puglia con la formula del prestito con diritto di opzione dall’Avellino. Cresciuto nei settori giovanili di Juve Stabia e Torino, il difensore ha vestito le maglie di Santa Maria Cilento e Sorrento, vincendo il campionato di Serie D 2022/2023 con la maglia dei costieri e approdando all’Avellino lo scorso gennaio. In Puglia, Todisco ritrova il tecnico Vincenzo Maiuri, con cui ha condiviso l’esperienza di Sorrento.

