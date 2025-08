Audace Cerignola, Cuppone: “Soddisfatti del ritiro, stiamo lavorando bene”

Il brutto infortunio della scorsa stagione è ormai alle spalle. È quanto dichiarato dall’attaccante dell’Audace Cerignola, Luigi Cuppone, ai microfoni di Antenna Sud dal ritiro di San Giovanni Rotondo: “Siamo molto soddisfatti di questa prima parte di ritiro, stiamo lavorando bene. Cerchiamo di ripartire da un Audace che non molla mai, che lotta su tutti i palloni come lo scorso anno. Sono ancora dispiaciuto per l’infortunio dello scorso anno, sto lavorando e sono tornato subito in forma. Domenica torneremo finalmente a casa nostra, dove aspettiamo i nostri tifosi”.

