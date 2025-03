Audace Cerignola, 400 biglietti per lo Scida: sarà esodo?

Tutto confermato: ve l’avevamo anticipato in mattinata, mentre è da poco arrivata l’ufficialità. Sono ben 400 i biglietti messi a disposizione dei tifosi dell’Audace Cerignola per il match di domenica a Crotone.

Audace Cerignola, tifosi verso l’esodo in Calabria?

La squadra di Raffaele continua il proprio cammino in testa alla classifica, nel testa a testa contro l’Avellino per giocarsi la promozione in Serie B. Uno degli appuntamenti più importanti di questo finale di campionato sarà proprio allo Scida contro il Crotone. E domenica pomeriggio, gli ofantini potranno contare sul gran numero di pubblico pronto a muoversi da Cerignola: sono 400 i tagliandi per il settore ospiti messi a disposizione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author