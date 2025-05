Audace Barletta-Borgorosso Molfetta 4-1: la sintesi della partita

Domenica perfetta per l’Audace Barletta. Gli uomini di mister Maffucci regolano 4-1 il Borgorosso Molfetta e festeggiano il salto in Eccellenza.

Partenza a giri bassi. La gara, però, si infiamma al quarto d’ora con l’Audace che sfiora il vantaggio in due occasioni: prima è Morella a trovare i guantoni di De Santis, poi sul corner successivo, Morra servito da D’Onofrio spara alle stelle da buona posizione. Al 19’ ancora padroni di casa pericolosi: Zingrillo pesca Morra in area di rigore, che di testa manca l’appuntamento con il gol. Si gioca solo dalle parti di De Santis, costretto agli straordinari quattro minuti più tardi sul tentativo del solito Morra. Alla prima vera occasione il Borgorosso mette la freccia a sinistra, con Cirillo che trova l’incornata vincente per lo 0-1. Morra conferma di non essere in giornata, quando al 35’ tutto solo non inquadra il bersaglio più grande. Al 44’ l’Audace Barletta pareggia i conti: D’Onofrio, ben imbeccato da Morra e complice il tocco di Amoruso, firma l’1-1. La prima frazione va in archivio con l’ennesima occasione sciupata da Morra sull’assist di Martinez.

L’inerzia non cambia nella ripresa e l’Audace completa la rimonta al 52’: palla velenosa di D’Onofrio sporcata da Cataldo che finisce alle spalle di De Santis per il 2-1. I padroni di casa giocano sul velluto. Al 59’ Lorusso affonda il colpo per il 3-1 e quattro minuti più tardi si ripete per il poker. Succede poco o nulla fino al triplice fischio finale: esplode la festa dell’Audace Barletta, che dopo cinque anni torna in Eccellenza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author