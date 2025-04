Attuazione del Peba

Le associazioni di tutela dei diritti di chi è colpito da disabilità reclamano da tempo la necessità di una città più accessibile. A partire da percorsi pedonali e marciapiedi più sicuri. In città sono numerosi i punti dove diventa difficile passare con una carrozzina o con un bastone guida per non vedenti. Più volte la richiesta è stata anche quella di adeguare con segnaletica rumorosa i semafori. Il piano Peba non è dunque completato in città ma in vista dell’estate si cerca di rendere più agevole la vivibilità delle marine. Saranno 17 le nuove passerelle posizionate prima della stagione turistica: via Taormina a Spiaggia Bella, via porto azzurro a Torre Rinalda, via Fregene, via Ortona, via Capri e via porto Rotondo a Spiaggia Bella, via Portovenere, via Terracina, Via Termini Imerese 1 e 2 a Torre Chianca, così sempre a Torre chianca via mare bello. E ancora a San Cataldo Lungomare Vespucci altezza Ostello, nei pressi dell’ex lido Salapia e vicino al faro. E sempre a Torre Chianca via del giglio, via Tilipuli, via Camisa

