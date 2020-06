Attualità | Nasce nuova Agenzia regionale di Protezione civile

Condividi

La Giunta regionale pugliese ha approvato oggi lo schema del disegno di legge per l'attivazione della nuova Agenzia regionale di Protezione civile "Arpro". Per potenziare il sistema, la Regione intende così dotarsi di un supporto operativo, con l'istituzione di "un soggetto agile e snello e la strutturazione giuridica propria di un'Agenzia, che in qualità di ente strumentale della Regione, svolga funzioni di supporto operativo alla Sezione regionale di Protezione civile", spiegano dalla Regione. La nuova Agenzia dovrà dare supporto nella gestione e nel funzionamento della centrale unica del 112 e nella realizzazione delle misure dirette ad aumentare il livello di sicurezza dei cittadini. Si occuperà anche delle attività che avranno carattere di urgenza nella gestione delle politiche per le migrazioni, in termini di accoglienza, assistenza socio-sanitaria, integrazione e formazione. L'Agenzia avrà un presidente, un Comitato di indirizzo e un Collegio dei revisori contabili.