Attualità | Lotta reati nei campi, intesa associazioni agricole – Procure Bari – Trani

Un protocollo d'intesa per reprimere il "fenomeno dei reati commessi in danno di operatori agricoli" è l'obiettivo di un tavolo di coordinamento istituito tra le associazioni di categoria e le Procure di Bari e Trani. "Il numero di delitti, estorsioni, rapine, furti, danneggiamenti - si legge in una nota a firma del procuratore di Bari, Giuseppe Volpe - è particolarmente elevato e desta significativo allarme sociale tra gli operatori del settore, ancorché sconosciuto a chi non opera nelle campagne. E' possibile, con la collaborazione delle categorie interessate, organizzare protocolli investigativi che migliorino gli esiti dell'attività repressiva". A tal fine si è tenuto oggi a Bari il primo incontro tra i magistrati delle due Procure e un gruppo di rappresentanti delle categorie interessate: Cia Levante, Coltivatori diretti, Confagricoltura, Assoproli e Copagri. Il "protocollo d'intesa di legalità", come lo definiscono gli inquirenti, vedrà anche l'organizzazione di pool di magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria dedicati, con lo scopo di "impiegare energie investigative umane e tecnologiche volte a reprimere i gravi reati che nelle campagne vengono perpetrati, rendendole insicure e ingenerando timori negli operatori del settore. Con I' auspicio - dice Volpe - che vengano incoraggiate le denunce delle parti offese, assistite dalle organizzazioni che le rappresentano".