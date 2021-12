MODUGNO – Sostenibilità, accessibilità e sicurezza per la nuova grande opera di interramento della stazione ferroviaria FAL. Tempi record e 13,6 milioni di investimento per il cantiere più importante degli ultimi anni in Puglia. Presenti all’inaugurazione il presidente delle Ferrovie appulo lucane Rosario Almiento, il direttore generale Matteo Colamussi, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore regionale ai trasporti Anita Maurodinoia, il prefetto di Bari Antonia Bellomo e il sindaco di Modugno Nicola Bonasia.

Servizio di Ilaria Delvino