TARANTO- E’ stato riattivato lo scorso 17 dicembre il presidio vaccinale della Difesa (Pvd) presso la Scuola volontari dell’Aeronautica militare (Svam) di Taranto a favore della popolazione locale.

La riapertura del Presidio vaccinale della Difesa, già costituitosi nell’ambito dell’operazione Eos voluta dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini e diretta dal comando operativo di vertice Interforze, avviene a circa due mesi di distanza dalla chiusura disposta lo scorso ottobre. L’allestimento del Pvd di Taranto è stato realizzato grazie al significativo contributo del Nato Support and Procurement Agency – Southern Operational Centre dislocato sul sedime della scuola pugliese.

Il presidio vaccinale della Difesa permetterà, in base agli accordi definiti con il dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria locale, a medici e infermieri militari e civili di somministrare la terza dose vaccinazione anti-Covid a beneficio della cittadinanza, nonché consentire a coloro che non lo abbiano già fatto di vaccinarsi con la prima e/o la seconda dose.

Durante il periodo delle festività natalizie, al fine di consentire una copertura vaccinale con la dose booster quanto più ampia possibile, sarà garantito nei giorni 29 dicembre e 4 gennaio l’accesso alla sola cittadinanza che ha effettuato la prenotazione.

La prenotazione non è obbligatoria per le categorie dei lavoratori con obbligo vaccinale, secondo quanto previsto dal D.L. 172/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” i quali potranno accedere ed essere vaccinati in funzione della disponibilità delle dosi presenti. Successivamente l’apertura è attualmente programmata per i giorni 11, 12 e 13 gennaio. Ulteriori giornate dedicate alla vaccinazione saranno rese disponibili e comunicate sul sito della Regione Puglia.

La Scuola volontari dell’A.m. è l’unico polo formativo e addestrativo nazionale che provvede alla formazione basica militare e morale del personale volontario dell’Aeronautica Militare, nonché alla relativa istruzione professionale specifica secondo la Mission e le linee guida indicate dal comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea.