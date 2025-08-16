Paura a Castellana Grotte: farmacista soccorsa dal 118, “Mi hanno salvato la vita”

Attimi di paura ieri per Giulia, farmacista di Castellana, colpita da una crisi respiratoria mentre si trovava dal parrucchiere. “La voce si è fatta flebile e non riuscivo più a respirare – racconta – con le ultime forze ho usato il Ventolin e ho chiamato mio marito Franco, che era in farmacia, a duecento metri da lì”.
Fondamentale la reazione delle persone presenti, che l’hanno soccorsa in attesa dell’arrivo del 118. A intervenire per prima è stata l’infermiera Mina, che ha riscontrato una saturazione tra 60 e 70: “Ero in codice rosso – spiega Giulia – lei ha preso subito il controllo della situazione con grande professionalità e umanità”.
Trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Putignano, la farmacista ha trovato la dottoressa Susca, che si è attivata immediatamente. “Ho potuto vedere da vicino la pressione sotto la quale questi professionisti operano: prendono decisioni in pochi secondi, sono eroi silenziosi”, sottolinea.
Giulia è stata dimessa in serata, dopo ore di paura ma anche di profonda gratitudine. “Sulla via del ritorno ho incontrato di nuovo l’infermiera Mina – ricorda – mi ha detto che non aveva mai avuto così tanta paura come quel giorno. A lei, al 118 e alla dottoressa Susca va il mio grazie più profondo”.
Un ringraziamento speciale la farmacista lo rivolge anche alle sue collaboratrici: “Hanno garantito con responsabilità il servizio di turno della farmacia, senza esitazioni. Non dimenticherò mai quello che tutti avete fatto per me”.
