BRINDISI – Gravi atti di vandalismo nel sottopasso ferroviario di via Torpisana, a Brindisi. Nella giornata di domenica una parte delle strutture di copertura è stata staccata dal soffitto ed è rimasta penzoloni costituendo per altro anche un pericolo per i passeggeri della stazione di Brindisi. Nella mattinata di lunedì 2 gennaio la situazione è ancora immutata: nessuno ha provveduto a mettere in sicurezza il sottopasso.

