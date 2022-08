FRANCAVILLA IN SINNI (PZ) – “Piena solidarietà all’amico Vincenzo Viceconte di Francavilla per il vile attacco vandalico al locale che diventerà la sede cittadina di Fratelli d’Italia. L’atto è da condannare al di là della doverosa denuncia alle autorità competenti perché rappresenta un tentativo intimidatorio verso la libertà dei cittadini. Non è ancora entrata nel vivo la campagna elettorale e già c’è chi pensa di poter chiudere la bocca ai nostri esponenti territoriali”. Lo afferma Gianni Rosa, candidato di Fratelli d’Italia al Proporzionale Senato.

“La crescita esponenziale di Fratelli d’Italia anche in Basilicata fa paura a chi, fino a ieri, faceva parte del ‘sistema Basilicata, che è stato il cancro della nostra Regione per vent’anni. Fatevene una ragione: Fratelli d’Italia esiste – aggiunge Rosa – Siamo una forza politica di governo che ha saputo dimostrare competenza e concretezza nel risolvere gli atavici problemi dalla Basilicata. Non ci chiuderete la bocca. Forza Vincenzo, apriremo anche a Francavilla una casa comune per gli uomini liberi che si spendono per il bene della comunità”.