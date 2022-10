Atti vandalici dopo derby con il Taranto. Lo sdegno del Cerignola

Prima l’assessore comunale alla sicurezza e polizia urbana di Cerignola, Teresa Cicolella, poi la società dell’Audace con un comunicato ufficiale. Il coro di sdegno per quanto accaduto nella serata di martedì dopo il derby tra Cerignola e Taranto è unanime. Auto danneggiate e un’area di servizio vandalizzata, da parte di alcuni balordi (come li definisce l’assessore Cicolella), di fatto hanno rovinato quella che doveva essere una festa di sport. Le avvisaglie erano cominciate all’arrivo dei tifosi del Taranto in curva nord, da dove sono stati lanciati diversi petardi esplosi in campo, tanto da costringere lo speaker dello stadio Monterisi e continui richiami per evitare che la gara potesse essere sospesa. Con il deflusso dei tifosi, non sono mancati i momenti di tensione con la polizia, anche in assetto antisommossa. Duro il commento dell’assessore Cicolella: “Taranto non merita questi tifosi”. L’Audace Cerignola ha espresso piena solidarietà ai tifosi di casa e alle attività commerciali coinvolte negli spiacevoli fatti che hanno contrassegnato il post gara derby.