Attesa finita: lo Juventus Club di Brindisi è pronto ad accogliere Trezeguet e Moggi

Alessandro Zanzico 2 Settembre 2025
L’attesa per i tifosi pugliesi della Juventus è finalmente finita, si avvicina sempre più l’evento che vedrà a Brindisi protagonisti per una indimenticabile due giorni due colossi del recente passato bianconero: David Trezeguet e Luciano Moggi. Un evento organizzato dallo Juventus Offial Fan Club “Andrea Agnelli” di Brindisi, che si dividerà in due step: dall’incontro del bomber francese con le scuole calcio della provincia fissato per il pomeriggio di mercoledì 3 settembre, alla cena di gala organizzata presso il circolo dei sottufficiali della marina militare, tra le mura del castello svevo, con Luciano Moggi ospite d’onore, assieme e Trezeguet.

