BRINDISI- “Sono andata con mia figlia di cinque anni al pronto soccorso per un incidente domestico e ho atteso 12 ore perché venisse visitata”: a denunciare il fatto è mamma Lucia che si è recata alle nove circa del 7 dicembre al pronto soccorso di Brindisi perché la figlia si è fratturata il mignolo.

“Abbiamo fatto il triage, atteso tre ore e poi ho chiesto all’infermiera cosa fare” continua a raccontare mamma Lucia alla redazione di AntennaSud. “Poi alle 13.20 ci hanno chiamate per fare la radiografia”. E ancora attesa. “Signora, visitiamo in ordine di gravità del problema” ha detto un’infermiera quando mamma Lucia, con la figlia di cinque anni che ha saltato il pranzo, si è rivolta per chiedere se la bimba fosse stata refertata. Sono le 16 e qualcuno le conferma che un medico ha preso in carico il caso. Poi tutte le persone del pronto soccorso sono state fatte uscire fuori per la sanificazione: oltre 20 minuti di attesa, col vento che ha soffiato forte, tra persone adulte ed altri piccoli pazienti giunti per le cure.

“Sua figlia ha una frattura composta, non è grave. L’ortopedico è in sala operatoria, quando si sbriga sarete chiamate”. E mamma Lucia commenta “Se non vengo a chiedere io cosa sta succedendo, nessuno ha la premura di farlo”. E così la signora ha chiamato il marito che è andato a lamentarsi con la direzione. “Non è ammissibile che un medico deve coprire ortopedia e sala operatoria. Non è ammissibile che i bambini debbano aspettare 12 ore in pronto soccorso”. Finalmente la figlia della signora Lucia è stata visitata alle 20, il medico le ha steccato il mignolo e mamma, figlia e papà sono potuti rientrare a casa.

Tuttavia, questo è solo uno dei casi raccontati a fronte delle tante situazioni che si trovano a vivere coloro che si recano in pronto soccorso. Delle vere e proprie odissee a volte, vissute, in questo caso, da una bimba, in altri anche da persone anziane e persone con gravi e delicate patologie.

La risposta dell’ex direttore Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone

Anche se la Giunta regionale ha designato lunedì 6 dicembre 2021 i direttori generali e i commissari delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, nominando nuovo dirigente Asl Brindisi Flavio Roseto, già direttore della Sanitaservice Brindisi, la redazione di AntennaSud ha contattato anche Giuseppe Pasqualone che guiderà l’istituenda azienda “zero” (accentrerà le funzioni amministrative e di gara).

“L’attesa nel pronto soccorso è un fatto abbastanza naturale, si consideri anche il sottorganico. La gente deve avere pazienza e purtroppo è un disagio che il cittadino deve pagare, un problema comune in tutta Italia.

Non si può risolvere nulla, aspettiamo che arrivino altri medici dalle scuole di specializzazione. Tutti gli investimenti che dovevamo fare li abbiamo fatti, più di questo non si può fare. Nessuno ha la bacchetta magica per risolvere un problema che va avanti da anni”.

La risposta del neodirigente che si insedierà nel mese di gennaio

“Annoto tutto, ma ora non posso fare nulla perché mi insedierò nei primi giorni di gennaio. Tuttavia, so, comunque, quali sono le criticità e quando toccherà a me, analizzerò la situazione nel merito. Certo è che oggi il pronto soccorso paga delle problematiche ataviche. Sicuramente sono da rivedere le priorità e le urgenze”.