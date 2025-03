Attentato San Vito dei Normanni, D’Attis: “Risposta immediata dello Stato”

“Un atto di inaudita gravità che esige una risposta puntuale dello Stato, che sono certo arriverà a stretto giro”. Così il deputato e segretario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, ha commentato l’attentato incendiario ai danni di un’attività commerciale nel centro di San Vito dei Normanni.

D’Attis, in contatto con il prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, ha ribadito la necessità di un segnale forte contro la criminalità e di vicinanza al negoziante vittima del raid. “Le forze dell’ordine – ha aggiunto – stanno già lavorando intensamente per individuare i responsabili, e le ringrazio per il loro impegno”.

Nel pomeriggio di giovedì 6 marzo, in Prefettura, a Brindisi, si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il prefetto Carnevale ha disposto un’immediata intensificazione dei controlli a San Vito dei Normanni, sottolineando che la cittadina, pur non essendo stata recentemente teatro di significativi episodi criminali, necessita di una maggiore vigilanza per garantire sicurezza e legalità.

