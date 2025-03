Attentato incendiario a San Vito dei Normanni, sindaca: “Atto vile”

SAN VITO DEI NORMANNI (BR) – “Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e le ringraziamo per quanto stanno facendo. Un grazie particolare mi sento di rivolgerlo ai vigili del fuoco, che hanno lavorato tutta la notte per cercare di limitare al minimo i disagi alla cittadinanza”. Con queste parole, Silvana Errico, sindaca di San Vito dei Normanni, ha commentato il grave episodio avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 5 marzo, quando due persone hanno dato fuoco a un negozio di materiale elettrico, cospargendo di benzina l’ingresso e appiccando le fiamme.

L’imprenditore, che si trovava all’interno dell’attività, ha tentato di bloccare uno degli aggressori, senza riuscirci. L’incendio è stato spento dopo diverse ore dai vigili del fuoco, che ora stanno effettuando verifiche sulla stabilità dell’immobile e sugli edifici adiacenti. Questa mattina si è tenuta una riunione in Comune per mettere in sicurezza l’area colpita.

Sul caso indagano i carabinieri, mentre la comunità locale esprime preoccupazione. L’associazione Fai-Acias “Libero Grassi” ha manifestato solidarietà alla vittima, sottolineando l’importanza della collaborazione tra commercianti, cittadini e istituzioni nella lotta contro racket e intimidazioni. “Il compito di indagare spetta alle forze dell’ordine, nelle quali riponiamo grandissima fiducia – spiegano dall’associazione –, ma è fondamentale che tutta la comunità si unisca per sostenere chi subisce atti di violenza e intimidazione”.

Le autorità locali e le associazioni di categoria chiedono ora un’azione concreta per tutelare il tessuto economico della città e garantire maggiore sicurezza agli operatori commerciali.

