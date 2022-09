Nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 settembre, ignoti hanno dato fuoco a un’auto e a una moto di proprietà di Luca Maiorano, consigliere comunale e capogruppo del PD a Torricella (Taranto), entrambi parcheggiati davanti alla sua abitazione. Sull’episodio indagano i Carabinieri.

In una nota, gli esponenti del Partito Democratico Antonio Misiani, Anna Filippetti, Mattia Giorno, Ubaldo Pagano, Giampiero Mancarelli, Francesca Viggiano, Sebastiano Stano, Barbara Panunzio e Maria Grazia Cascarano hanno espresso “incondizionata solidarietà a Maiorano per un gesto vile che condanniamo fermamente – si legge -. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine per fare luce sul movente e individuare il responsabile. Il Partito Democratico della provincia di Taranto ribadisce il no a un clima di tensione, sempre dalla parte di chi opera a favore del territorio”.