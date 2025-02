Attacco hacker filorusso al Comune di Taranto

Non si ferma l’ondata di attacchi informatici contro i siti italiani da parte del gruppo filorusso Noname057(16). Per l’ottavo giorno consecutivo, la mattinata si è aperta con una serie di offensive che hanno colpito in particolare i portali di Comuni e Regioni. Tra i bersagli figura anche il Comune di Taranto, insieme a quelli di Roma, Milano, Varese, Bergamo e Portoferraio.

L’attacco, di tipo DDoS (Distributed Denial of Service), ha interessato anche i siti istituzionali delle Regioni Emilia-Romagna, Valle d’Aosta, Veneto, Piemonte, Toscana, Liguria e Lazio. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è intervenuta immediatamente per contenere i danni, attivando le consuete procedure di supporto.

L’offensiva dimostra ancora una volta la vulnerabilità delle infrastrutture digitali italiane e la persistenza della minaccia cibernetica filorussa, che nelle ultime settimane ha preso di mira diversi enti pubblici e istituzionali del Paese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author