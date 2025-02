Attacco hacker filorussi al sito Regione Basilicata: situazione sotto controllo

“In merito alle notizie riguardanti gli attacchi informatici che hanno coinvolto i siti di alcune Regioni italiane, tra cui la Basilicata, desidero rassicurare i cittadini che la situazione è sotto controllo”. E’ quanto sottolinea il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in relazione alle incursioni da parte di hacker filorussi contro i siti web italiani. “Grazie al tempestivo intervento dei nostri tecnici e alla collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale – spiega Bardi – non si sono registrati danni ai sistemi informatici né compromissioni dei dati sensibili. Le misure di sicurezza adottate hanno garantito la continuità operativa dei nostri servizi online. Continueremo a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione – conclude il presidente – adottando tutte le precauzioni necessarie per garantire la massima protezione dei nostri sistemi digitali e la sicurezza delle informazioni dei cittadini lucani”.

