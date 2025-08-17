Attacco al sindaco di Ostuni, Capone: “Un’offesa alla democrazia”

Dopo il ritrovamento di una bomba a mano nei pressi dello studio professionale del sindaco di Ostuni Angelo Pomes, arrivano le prime prese di posizione istituzionali.

Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale della Puglia, ha manifestato pubblicamente la propria vicinanza al primo cittadino: “Pieno sostegno e vicinanza da parte mia e del Consiglio regionale al sindaco di Ostuni, vittima in queste ore di un terribile atto intimidatorio”.

Capone ha sottolineato come non si tratti soltanto di condannare un episodio grave, ma anche di “creare un cordone di difesa contro chi ritiene che con la paura e la violenza si possa influenzare l’azione di un amministratore”. Per la presidente, infatti, “l’attacco criminale a un sindaco è un attacco all’intera sua comunità”.

Il suo messaggio si conclude con un auspicio rivolto alle autorità: “Spero che al più presto le Forze dell’Ordine possano individuare i responsabili per riportare serenità nella splendida città di Ostuni”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author